Спор из-за тортов между Roshen и БКК дошел до Верховного суда

«Киевский БКК» оспаривает решение АМКУ в деле о тортах.

ООО «Киевский БКК» подало в Кассационный хозсуд Верховного суда жалобу на постановление Северного апелляционного суда от 5 марта 2019 года и решение Хозсуда Киева от 2 ноября 2018 года, которыми подтверждена правота решения Антимонопольного комитета о нарушении «Киевским БКК» конкурентного законодательства при производстве тортов "Казковий ключик", упаковка которого настолько похожа на торт "Золотий ключик" производства Roshen, что может ввести в заблуждение потребителей.

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Об этом сказано в решении Верховного суда от 27 мая, передает liga.net.

Напомним, летом 2018 года Антимонопольный комитет (АМКУ) оштрафовал ООО «Киевский Булочно-кондитерский комбинат» (БКК), который входит в холдинг «Киевхлеб», на почти 330 тыс. гривень за использование упаковки, похожей по оформлению на упаковку дочернего предприятия Кондитерская корпорация Roshen.

Ранее красная лента стала предметом разора между Roshen и конкурентом корпорации - компании "Киевский БКК", который также использовал красную ленту при оформлении тортов. Roshen просит признать ее право на владение знаком для товаров и услуг в виде красного цвета в элементах упаковки тортов.

Также корпорация просит признать недействительными выводы ГП Украинский институт интеллектуальной собственности и апелляционной палаты МЭРТ об отказе регистрации описанной выше ТМ. Компания просит суд обязать МЭРТ внести сведения о регистрации товарного знака в Госреестр свидетельств Украины.

Суды по вопросам интеллектуальной собственности между кондитерами длятся с начала 2017 года. Длительное разбирательство между производителями касалось также права на выпуск "Киевского торта". В августе прошлого года в деле о "Киевском торте" стороны заключили мировую.