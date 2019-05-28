На Agro Auto Show 2019 состоится презентация нового пикапа Great Wall Wingle 7

C 4 по 7 июня в Киеве пройдет автомобильная выставка Agro Auto Show 2019. Среди автомобильных участников – компания «Богдан-Индустрия» – официальный дистрибьютор автомобилей Great Wall и HAVAL в Украине. В рамках выставочного мероприятия компания «Богдан-Индустрия» представит весь модельный ряд пикапов Great Wall, а также презентует пикап нового поколения Wingle 7.

“Wingle 7 – это настоящий прорыв в индустрии пикапов. Это первая модель, разработанная в соответствии с новой стратегией Great Wall Pickup, которая отличается от своих предшественников стильным дизайном, профессиональным интерьером на уровне внедорожника, а также интеллектуальной безопасностью. Ранее модель была представлена в Китае на рынке пикапов среднего и высокого класса, теперь в рамках глобального запуска модели мы готовы представить новинку в Украине. – рассказывает Борис Ткаленко, директор компании “Богдан-Индустрия”. Wingle 7 – это многофункциональный пикап, оснащенный множеством интеллектуальных технологий. Полный привод, ESP, камера заднего вида, автоматический кондиционер, высококачественный навесной экран, электрорегулировка сидений в 6-ти направлениях – благодаря комфортному интерьеру и хорошему оснащению, этот автомобиль способен заинтересовать широкую аудиторию и удовлетворить потребности семьи, предпринимателей, а также любителей бездорожья. Кроме того, Wingle 7 – хорошая модель для переоборудования, которую можно переоборудовать в фургон или эвакуатор. Wingle 7 – отличный помощник в бизнесе и хозяйстве. Габариты модели составляют 5395 мм в длину, 1800 мм в ширину и 1760 мм в высоту, при этом грузовая платформа длиной 1,68м способна транспортировать крупный объемный груз весом до 1000 кг”.

Wingle 7 является лидером в области дизайна, силовых агрегатов, безопасности и, в частности, в применении технологии интеллектуальных сетевых подключений. В более чем 100 странах мира обьемы глобальных продаж пикапов Great Wall достигают 1,5 миллиона автомобилей. Основным качеством пикапов Great Wall является надежность. Wingle 7 – это продукт, основанный на 22-летнем опыте GWM по производству пикапов. Благодаря развитой и передовой технологии производства, а также системе поддержки мирового класса, Wingle 7, с точки зрения качества и надежности, является эталоном пикапа в своем классе. Больше информации о модели Wingle 7 Вы найдете на сайте.

Приглашаем всех на Agro Auto Show познакомиться с новинкой Great Wall. Пресс-брифинг, посвященный презентации Wingle 7, состоится 4 июня в 14.00 на территории стенда Great Wall. Аккредитация журналистов: marketing@bogdan.ua