Крупнейший в Европе проект по защите зерна внедрен на элеваторах "Укрлендфарминг" Бахматюка

Это не первый опыт по установке современного оборудования защиты зерна на элеваторных мощностях Группы компаний "Укрлендфарминг".

Группа компаний "Укрлендфарминг" внедрила оборудования известного в мире французского производителя оборудования для защиты зерна Sojam на элеваторах ООО "Агротерминал Констракшин", мощностью 488 тысяч тонн, и ООО "Элеватор-Агро", мощностью 446 тысяч тонн единовременного хранения зерновых в с. Степановка Сумской области. Реализация такого проекта стала самой масштабной не только в Украине, но и Европе.

Sojam является производителем оборудования для защиты зерна на элеваторных комплексах, применяя метод холодной небулизации зерна. Элеватор оснащается специальным оборудованием для ультраточного дозирования, которое позволяет равномерно в потоке наносить на зерно препарат в очень малом количестве (от 40 мл на 1 тонну зерна) и таким образом обеспечить защиту зерна при хранении до 12 месяцев. Чрезвычайно высокая точность оборудования и европейское качество препаратов обеспечивают полную безопасность как для персонала предприятия, так и для конечного потребителя продуктов переработки зерна (мука, солод, комбикорма, крупы и т.д.).

Это не первый опыт по установке современного оборудования защиты зерна на элеваторных мощностях Группы компаний "Укрлендфарминг".

"За три года мы оборудовали уже шесть элеваторов современным оборудованием для защиты зерна от компании "Сожам Украина". Полученный положительный опыт показывает эффективность такого решения, - рассказывает заместитель генерального директора по элеваторного и комбикормового производства Владимир Сущенко. - В результате нам удается сохранить качество зерна, а значит - его безопасность, а также - держать на уровне его высокую стоимость".

"Укрлендфарминг" работает на опережение - вместо того, чтобы бороться с последствиями заражения зерна, в холдинге предпочитают высококачественную профилактику методом небулизации. И это существенно отличает подход "Укрлендфарминг" на рынке, - поделился директор ООО "СОЖАМ Украина" Михаил Косюхно, - Общими усилиями мы разработали решение, которое позволит не только оптимизировать расходы на сохранение качества и безопасности зерна, но и ускорить бизнес-процессы, особенно - в условиях маршрутной отгрузки".

В целом "Укрлендфарминг" владеет сетью элеваторных комплексов мощностью 2,6 миллиона тонн единовременного хранения зерна. Элеватор ООО "СП Нива" мощностью 200 тысяч тонн единовременного хранения зерна будет следующим, на котором "Укрлендфарминг" планирует внедрить решение для защиты зерна от французской Sojam.

Имея современную сеть элеваторов мощностью 2,6 миллиона тонн, "Укрлендфарминг" полностью удовлетворяет собственную потребность в хранении зерна. Суточная мощность приема зерновых достигает 56 тысяч тонн, выгрузки - 35 тысяч тонн зерна. Элеваторные комплексы удобно расположены на территориях, рядом с которыми выращиваются сельхозкультуры. Полученный урожай направляется на хранение сразу после уборки.

"Укрлендфарминг" - один из крупнейших по объему земельного банка агрохолдинг Украины, владельцем и СЕО которого является украинский бизнесмен Олег Бахматюк. Международная компания Sojam является разработчиком и производителем многочисленных технологий и средств для борьбы с вредителями и присутствует на зерновом рынке с 1959 года.