"Укрлендфарминг" Бахматюка выделил 250 тысяч гривень на улучшение инфраструктуры в пяти областях Украины

Социальная деятельность Группы компаний "Укрлендфарминг" максимально направлена на интересы тех общин, которые находятся на территории ее присутствия.

Более двухсот пятидесяти тысяч гривень получили от Группы компаний "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка на организацию водоснабжения, реконструкцию водопроводов, ремонт дорог и установку уличного освещения в селах Полтавской, Сумской, Ивано-Франковской, Львовской и Херсонской областей этой весной.

"Укрлендфарминг" активно занимается проблемами инфраструктуры и благоустройства сел, где размещены его мощности. В частности, этой весной более ста пятидесяти тысяч гривен получили села Полтавской и Сумской, Херсонской областей на реконструкцию водопроводов, оформление разрешений на водопользование, 50 тыс. грн выделено на ремонт дороги к селу Обертасов в Тернопольской области. Тридцать тысяч получил Павловский сельский совет Ивано-Франковской области на установление уличного освещения.

"Укрлендфарминг" возобновил работу водопровода в селе Березка в Середина-Будском районе Сумской области. 30 тысяч гривень стоило предприятию "Гетманское", которое входит в группу компаний "Укрлендфарминг", восстановление водопровода в Великой Березке. Его длина - 2,5 километра, водопровод охватывает все село, и пользуются им более полусотни жителей из шестнадцати домохозяйств.

"За месяц с помощью предприятия "Гетманское" выполнили демонтаж и ремонт оборудования, замену и монтаж глубинного насоса, - поделилась председатель сельского совета в Великой Березке Галина Ивановна Роговец. - Наши жители благодарны работникам "Гетманского" за то, что они внимательны к насущным проблемам села и постоянно помогают нам".

В апреле ООО "ООО "Агро-Край", которое входит в агрохолдинг "Укрлендфарминг", уплатило 71 тысячу гривень за изготовление проектно-сметной документации и за проведение топографо-геодезических работ для реконструкции водопровода села Каменное Лебединского района Сумской области. Его протяженность - 2,5 километра, водопровод охватывает половину села.

"Это не первый проект предприятия "ООО "Агро-Край" по благоустройству, - прокомментировал директор Александр Колодяжный. - В прошлом году мы оплатили услуги мини-экскаватора для ремонта водопровода в этом же селе, за ремонт водяной скважины в с. Рашевка Гадячского района Полтавской области, также наше предприятие приобрело трубы для ремонта водопровода в селе Теплое Гадячского района Полтавской области. Мы продолжаем работать в этом направлении".

"Агро-земля" постоянно разносторонне помогает нашей общине: своей сельскохозяйственной техникой окучивает и вывозит мусор, проводит грейдерования и расчистке дорог от снега, - поделился сельский голова Михаил Николаевич Скрипач. - Мы благодарны компании за поддержку".

Предприятие "Райз-Схид" из состава Группы получило разрешения на специальное водопользование и услуги по централизованному водоснабжению населению, оплатило разработку, согласование нормативов использования питьевой воды для скважин и проведения ремонта водопровода для трех сельсоветов Полтавской и Сумской областей.

Социальная деятельность Группы компаний "Укрлендфарминг" максимально направлена на интересы тех общин, которые находятся на территории ее присутствия. Имея один из крупнейших в стране земельных банков в управлении, "Укрлендфарминг" создает благоприятные условия для жизнедеятельности населенных пунктов, расположенных в 22 областях Украины, занимается благоустройством и обеспечивает благосостояние их жителей.