Бахматюк пожаловался на шантаж и давление со стороны НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) оказывает давление на собственника группы компаний "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка по делу многолетней давности о рефинансировании банка, которым он ранее владел

Об этом сам Бахматюк рассказал в интервью Дмитрию Гордону в программе "Гордон", передает "ДС".

"С НАБУ у нас произошел конфликт, который перерос в личностный. Против нас были возбуждены уголовные дела по заявлению человека - шантажистки, которая требовала у нас деньги... И в течение 3,5 г. нас фактически терроризируют. При этом они не терроризируют чиновников НБУ. Сначала мы были открыты, давали документы, в том числе постановления о закрытии уголовных дел, которые были предварительно закрыты СБУ и Нацполицией. Но наша открытость воспринималась как слабость: чем больше мы давали информации - тем больше к нам было вопросов", - сказал Бахматюк.

Он утверждает, что трудно доказывать свою правоту, когда НАБУ нарушает закон.

"Мы стучим в двери, рассказываем, что три с половиной года нельзя расследовать, рассказываем, что маски-шоу по тем же самым вопросам надо прекращать, рассказываем, что человек, по заявлению которого возбуждено дело является аферисткой и шантажисткой, которая курируется именно детективами НАБУ, что уже является служебным преступлением, которое они совершают. Но на это никто не реагирует, потому что мы априори виновны... Мы не боимся закона, мы боимся конъюктуры. Когда мы обращаемся в суд, суд боится НАБУ, потому что НАБУ знает все про судей, про их возможности, прежнюю жизнь. И ты стоишь в неравных условиях", - посетовал Бахматюк.

Как напоминает издание, 3,5 года назад НАБУ возобновило дело по эпизоду рефинансирования на 1,2 млрд грн, хотя оно уже было расследовано более четырех лет назад полицией и СБУ и после тысячи допросов было закрыто. Сам Бахматюк утверждает, что кредит рефинансирования из его банка "Ви Эй Би" не выходил и об этом были составлены акты. По его словам, представитель ГО "Фонд спасения проблемных вкладчиков" Ирэна Росс, которая инициировала возобновление дела и является "шантажисткой", полностью управляется детективами НАБУ.