Немецким виноделам не хватает бутылок из-за рекордного урожая

Во всей Европе объем урожая в прошлом году вырос на 20%

Немецкие виноделы столкнулись с нехваткой бутылок в связи с высоким урожаем прошлого года.

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Об этом сообщил представитель Немецкого института виноделия Эрнст Бюшер, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Bloomberg.

По его словам, после рекордного урожая в этом десятилетии виноделам не хватает стеклянной тары, а период ожидания необходимого количества бутылок вырос до трех месяцев. Во всей Европе объем урожая в прошлом году вырос на 20%.

Резкий рост спроса на стеклянную тару также может быть связан с увеличением использования бутылок производителями безалкогольных напитков. Их заказы, как правило, являются большими и регулярными.

Брак производственных мощностей характерен не только для винодельческой промышленности Германии. Компании по всей стране пытаются сохранить производство на фоне дефицита рабочей силы и все еще значительных объемов заказов.

Напомним, немецкие пивовары с этого года начнут указывать на бутылках информацию о количестве калорий, содержащихся в напитке.