В Одесском зоопарке родился олененок редкого вида.
Как сообщили в коммунальном учреждении "Одесский зоологический парк", на свет появился олененок редкого вида – китайский мунтжак.
"Это одни из самых маленьких представителей этого семейства. Кроме того, эти олени очень древние, этому виду более 30 млн лет", - сообщили в учреждении.
В настоящее время детеныш находится со своими родителями в общем вольере.
Отмечается, что мать очень бережно заботится о нем, помогает познавать окружающий мир и делать первые шаги в самостоятельную жизнь.
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В природе китайский мунтжак живет в южной части Китая и на острове Тайвань.
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