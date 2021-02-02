На свет появился китайский мунтжак, этому виду – более 30 млн лет.

В Одесском зоопарке родился олененок редкого вида.

Как сообщили в коммунальном учреждении "Одесский зоологический парк", на свет появился олененок редкого вида – китайский мунтжак.

"Это одни из самых маленьких представителей этого семейства. Кроме того, эти олени очень древние, этому виду более 30 млн лет", - сообщили в учреждении.

В настоящее время детеныш находится со своими родителями в общем вольере.

Отмечается, что мать очень бережно заботится о нем, помогает познавать окружающий мир и делать первые шаги в самостоятельную жизнь.

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В природе китайский мунтжак живет в южной части Китая и на острове Тайвань.

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Автор: Лариса Козовая