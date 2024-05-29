Долгое время ее считали настоящей.

Планета, которая считается похожей на вымышленную планету Вулкан персонажа "Звездного пути" Спока является астрономической иллюзией, которая была вызвана импульсами и дрожанием звезды. Такие данные показало новое исследование, пишет The Independent.

Отмечается, что открытие планеты, которая вращается вокруг звезды 40 Эридани А, ставшей известной благодаря "Звездному пути" вызвало ажиотаж в 2018 году. Однако новые измерения благодаря новому инструменту NASA, который был установлен на Китт Пик в Аризоне несколько лет назад, привели к выводу, что планеты на самом деле не существует.

Исследование, которое отметило существование планеты Вулкан, предостерегало, что это может быть беспорядочное дрожание от звезды, которая спрятана под планету.

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В свою очередь новое исследование, которое описали в The Astronomical Journal, использовало высокоточные измерения радиальной скорости, которые еще не были доступны в 2018 году, чтобы подтвердить, что осторожность в отношении открытия была оправданной.

"Инструменты для измерения радиальной скорости полагаются на эффект Доплера, с помощью которого смещения в световом спектре звезды могут выявить ее колебательные движения. Астрономы отследили небольшие смещения света от 40 Эридани А и измерили, как она "качается" под действием гравитации орбитальной планеты", - говорится в материале.

Исследователи пришли к выводу, что сигнал "планеты", который был обнаружен ранее, мог быть мерцанием поверхности звезды. Сигналы, зафиксированные ранее, скорее всего, были колебанием горячих и холодных слоев под поверхностью звезды, что называется конвекцией в сочетании с особенностями поверхности звезды, которые похожи на солнечные пятна. Поэтому это лишает звезду 40 Эридани А статуса возможной планеты Вулкан, по крайней мере пока.

Космос - последние открытия

Ранее ученые выяснили, почему планета Венера потеряла воду. Это могло произойти в результате химической реакции, называемой диссоциативной рекомбинацией HCO+.

"Венера - не самое приятное место. Металлические космические аппараты плавятся за считанные минуты. Средняя температура поверхности составляет 867 градусов по Фаренгейту. Это потому, что 1) она ближе к Солнцу, чем Земля, поэтому теплее, и 2) потому, что у нее супер-парниковая атмосфера, которая состоит на 96 процентов из CO2 (углекислого газа). Теперь жизнь буквально приготовилась бы на поверхности и превратилась бы в смолу. И, конечно же, на Венере нет воды", - объяснил профессор астробиологии и геологии в Университете Кертина Мартин ван Кранендонк.

Ученые также рассказали, что будет, когда Солнце умрет. Согласно новому исследованию, сначала наше Солнце раздуется до красного гиганта. Его радиус в этот период может достичь Марса.

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