Повышенный уровень воды в Кременчугском водохранилище связан с высокой водностью Днепра и Десны зимой и весной, а также с обстрелами со стороны России.

На Полтавщине из-за высокого уровня воды в Днепре разрушается защитная дамба на Кременчугском водохранилище. Председатель Градижской громады Мирослав Носа заявил, что из-за этого одно из сел может остаться без сообщения с сушей.

Как пишет Суспільне, на дамбе Кременчугского водохранилища образовались аварийные участки и разрушениям подвергается и береговая линия.

"Железобетонная конструкция уже ломается и падает. Видно, что все эти плиты уже висят в воздухе, вся основа их вымыта. В этом году они все упадут, и, фактически, вода подойдет вплотную к дороге", - рассказал Носа.

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Ближе всего к опасной зоне расположены села Мозолиевка и Шушвалика, а для последнего дамба - это единственное сообщение с сушей.

"На полметра уровень воды выше нормально подпертого уровня, от того уровня, по которому рассчитана защита берега. И это держится 2022-й, 2023-й несколько месяцев. Для дамбы, для берега это очень сложная ситуация, ведь тогда идет повышенное разрушение", - сказала заместитель начальника Регионального офиса водных ресурсов Полтавщины Светлана Соколовская.

Повышенный уровень воды в Кременчугском водохранилище связан с высокой водностью Днепра и Десны зимой и весной, а также с обстрелами со стороны России, сообщили в "Укргидроэнерго".

"Кременчугское водохранилище - это самый большой регулятор воды на водохранилищах днепровского каскада. Сейчас идет полномасштабная война, много уничтожено генерирующих мощностей, аккумулировать воду где-то в других местах негде. И, соответственно, для того, чтобы работала у нас энергетическая система, было принято решение несколько повысить уровень воды в водохранилище", - рассказал начальник Черкасского управления защитных массивов днепровских водохранилищ Александр Бовсуновский.

Дамбу будут укреплять горной массой и уже отремонтировали часть аварийного участка возле села Мозолиевка.

"Высокий уровень воды мешает строительству, вообще при этом уровне нельзя проводить строительство, ведь мы должны отсыпать дамбу на поверхность, где нет воды, чтобы уложить берег, отсыпать подножие из щебня, то есть, не в воду сыпать, а на сухую поверхность. Поэтому только когда будет водохранилище сработано, тогда мы можем уже работать, а это будет не раньше октября", - пояснила Соколовская.

Что будет с Каховской ГЭС

Член правления Украинской природоохранной группы, заведующий кафедрой ботаники Херсонского государственного университета Иван Мойсиенко заявил, что Каховскую ГЭС не нужно восстанавливать в таком виде, в котором она была, ведь это проект середины прошлого века.

"Со строительством ГЭС между населенными пунктами появилось десять километров воды - людей разделили, были потеряны родственные связи. С точки зрения природы, водохранилище было однообразной и бедной экосистемой. Это почти стоячая вода, которая очень сильно цвела. Была растительность пресноводная, но только на глубине до 3 метров. Поэтому на дне водохранилища была такая себе "пустыня". Исчезли ценные виды рыб", - рассказал эколог.

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