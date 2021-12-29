Животных пытались незаконно перевезти через украинскую границу.

Два десятка ящериц и змей, которых изъяли на пункте пропуска "Порубное" на Буковине, погибли из-за ненадлежащих условий содержания.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Пока львовские биологи оформляли документы на вывоз их в детский натуралистический центр, прошло двое суток. За это время животные замерзли до смерти.

Таможенники сообщали, что животных содержат в надлежащих теплых условиях. Но новорожденные рептилии нуждались в содержании при температуре более 40 градусов и соответствующей влажности, чего обеспечено не было.

В конце концов животных доставили в центр в крайне тяжелом состоянии. У всех была пневмония, их лечили антибиотиками. Два десятка ящериц и змей спасти так и не удалось. Выживших рептилий продолжают выхаживать.

Владелец животных оштрафован на 100 тысяч гривен.

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