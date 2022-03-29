Представители МАГАТЭ, которые сейчас в Украине, из-за опасности не могут посетить эти станции.

Руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сообщил, что ситуация на Чернобыльской и Запорожской АЭС ухудшается.

Об этом он сказал в эфире информационного телемарафона.

"Ситуация и на Чоробильской АЭС, и в Энергодаре, к сожалению, не меняется. Я бы сказал, что она ухудшается, и в Чернобыле и на Запорожской АЭС", - отметил Котин.

Он объяснил почему представители МАГАТЭ, которые сейчас находятся в Украине, не могут поехать на Чернобыльскую АЭС или Запорожскую АЭС.

"Я думаю, что таких планов у них нет на сегодня, потому что там очень опасная сейчас ситуация. И ни мы, украинская сторона, и также международные организации, такие как ООН, и не можем предоставить гарантий безопасности высоких управляющих МАГАТЭ, которые могли бы туда поехать", - сказал руководитель "Энергоатома".

Котин выразил надежду, что переговоры по обеспечению безопасности на АЭС, в которых директор Международного агентства атомной энергетики Рафаэль Мариано Гросси лично примет участие, дадут свои положительные результаты.

"Но мы знаем, что Гросси сейчас в Украине, и он движется в направлении встречи. Я думаю, что на этой неделе, в рамках этой встречи, будут достигнуты некоторые результаты по обеспечению безопасности, в первую очередь, на Чернобыльской станции, и на Запорожской станции. На это мы надеемся", - подытожил Котин.

Как сообщал УНИАН, во время широкомасштабного военного вторжения в Украину российские захватчики взяли под контроль два атомных объекта – Чернобыльскую и Запорожскую атомные электростанции. В частности, ЧАЭС захватчики захватили в первый день вторжения, 24 февраля, а Запорожскую АЭС - 4 марта.