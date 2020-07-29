Ученые рассказали, когда в Киеве улучшится качество воздуха

Снижение температуры воздуха поможет снизить высокие показатели загрязнения, объяснили в обсерватории.

Превышение вредных веществ в воздухе Киева - это обычное явление в летний период, уменьшить эти показатели поможет ветер и снижение температуры.

Об этом рассказала начальник отдела информации Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского Ирина Колесник, пишет "Страна".

По ее словам, ежегодно летом в столице наблюдаются высокие концентрации загрязняющих веществ. Некоторые их них при этом образуются именно от солнечной радиации. Поэтому снижение температуры воздуха поможет снизить высокие показатели.

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"Из-за высокой температуры и погодных условий происходит накопление загрязняющих веществ. Каждое лето высокие концентрации диоксида азота, формальдегида. Чтобы немножко уменьшились показатели загрязнения необходима хорошая продуваемость, ветер, понижение температуры. Некоторые вещества образуются не только от выбросов вредных веществ, но и при высокой температуре и солнечной радиации. В этом году не наблюдаются самые высокие показатели", - рассказала Колесник.

Как сообщал УНИАН, накануне стало известно, что в Киеве зафиксировали повышение уровня загрязнения воздуха по результатам наблюдений на стационарных постах с 21 по 27 июля.

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