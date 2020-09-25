Власти Калифорнии решили запретить продажу новых легковых и легких грузовых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюзом в среду подписал распоряжение в котором указал Правлению из воздушных ресурсов Калифорнии издать правила, согласно которым с 2035 года в штате можно будет продавать только те автомобили, которые не имеют вредных выбросов.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Губернатор утверждает, что транспорт отвечает за более чем 50% загрязнения воздуха в штате, 80% загрязнения смогом и 95% токсичных дизельных выбросов.

"Это самый эффективный шаг, который наше государство может сделать для борьбы с изменением климата. Слишком много десятилетий мы позволяем автомобилям загрязнять воздух, которым дышат наши дети и семьи. Наши машины не должны ухудшать пожары - и создавать задымленный воздух. Автомобили не должны провоцировать таяние ледников или поднимать уровень моря, угрожая нашим пляжам и побережьям ", - сказал губернатор Ньюзом.

Он также разъяснил, что новые правила не будут запрещать владение или продажу подержанных автомобилей, а будут касаться продажи только новых машин. По его словам, этот шаг сократит выбросы парниковых газов более чем на треть.

Продажа электромобилей в Калифорнии

К этому времени на одну только Калифорнию приходилось более половины электромобилей, проданных в США. Эксперты считают, что штат может идти в ногу со временем, чтобы достичь цели, поставленной исполнительным распоряжением 2018 года о продаже 5 млн электрокаров к 2030 году.

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Автор: УНИАН