Впервые в США коронавирус обнаружили у домашнего пса (фото)

Животное заразилась от своих хозяев.

Мопс из Северной Каролины (США) стал первым инфицированным коронавирусом псом в стране.

Об этом пишет CNN.

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В прошлом месяце три члена семьи Макклин заразились Covid-19. Их пес Уинстон тоже заболел, диагноз подтвердил лабораторный тест.

При этом обнаружен вирус у животного – на низком уровне. Поэтому Уинстон, вероятно, не станет переносчиком недуга, объяснили врачи.

Эксперты утверждают, что доказательств того, что домашние животные играют роль в передаче коронавирус, нет.

Как сообщал УНИАН, на двух специализированных фермах в нидерландской провинции Брабант коронавирус обнаружили у норок.