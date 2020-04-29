Впервые в США коронавирус обнаружили у домашнего пса (фото)
07:14, 29 апреля 2020Экология
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Животное заразилась от своих хозяев.
cnn.com
Мопс из Северной Каролины (США) стал первым инфицированным коронавирусом псом в стране.
Об этом пишет CNN.
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В прошлом месяце три члена семьи Макклин заразились Covid-19. Их пес Уинстон тоже заболел, диагноз подтвердил лабораторный тест.
При этом обнаружен вирус у животного – на низком уровне. Поэтому Уинстон, вероятно, не станет переносчиком недуга, объяснили врачи.
Эксперты утверждают, что доказательств того, что домашние животные играют роль в передаче коронавирус, нет.
Как сообщал УНИАН, на двух специализированных фермах в нидерландской провинции Брабант коронавирус обнаружили у норок.
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