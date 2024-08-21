Улучшение ситуации ожидается 22-23 августа.

В Киеве со вчерашнего дня среднесуточное содержание диоксида азота превышает предельно допустимые концентрации. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"В течение 21 августа благодаря сильной жаре при маловетреной погоде содержание диоксида азота в воздухе продолжит превышать критический уровень - 5 предельно допустимых концентраций, что может негативно влиять на самочувствие людей", - предупреждают синоптики.

По их данным, жаркая, сухая и маловетреная погода будет способствовать накоплению и других загрязняющих веществ, в частности диоксида серы и формальдегида, в приземном слое воздуха.

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"Ситуация может улучшиться 22-23 августа 2024 года", - прогнозируют в Укргидрометцентре.

Погода в Киеве - прогноз

21 августа в Киевской области будет наблюдаться переменная облачность, без осадков. Ветер будет юго-восточный, 3-8 м/с.

Днем по области ожидается сильная жара +35°...+37°, а в Киеве воздух прогреется до +35°.

По данным синоптиков, уже с четверга в столице ожидается определенная смена воздушных потоков и снижение температуры. 22 числа столбики термометров максимально повысятся до +28° и местами пройдет кратковременный грозовой дождь.

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