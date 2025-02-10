Оккупанты планируют поднять танкеры только летом.

Разлив мазута в Керченском проливе, который возник из-за аварии российских танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", продлится до лета.

Такое мнение в комментарии Радио Свобода высказал украинский зоолог, доктор биологических наук Павел Гольдин. По его мнению, мазут будет выливаться, пока российские оккупационные власти не поднимут на поверхность затонувшие танкеры "Волгонефть".

"Поэтому могут быть повторные события, такие же сильные как первый выброс. И это все будет развиваться".

Гольдин отметил, что выбросы мазута протянулись на запад полуострова больше, чем он ожидал. Он надеялся, что затронет только район Севастополя, однако уже известно о распространении загрязнений к берегам других стран.

Видео дня

"Мы уже видим [загрязнения] в Каламитском заливе. И осуществились самые большие опасения, что это пойдет по общему черноморскому течению - так называемые Очки Книповича. Уже есть сообщения из Грузии, а на снимках видны пятна у берегов Турции", - добавил он.

Авария танкеров в Черном море

Как известно, в декабре российские танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение. Это привело к разливу нефтепродуктов и масштабному загрязнению в Черном море.

Оккупанты заявляли, что планируют поднять затонувшие танкеры до 16 июня этого года. На днях стало известно, что в Крыму и Краснодарском крае фиксируют новые выбросы мазута.

Вас также могут заинтересовать новости: