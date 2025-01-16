Загрязнение может добраться до Одесской области.

Последствия, которые наблюдаются из-за аварии российских танкеров в районе Керченского пролива, уже точно можно назвать экологической катастрофой.

Такое мнение в эфире Громадського радіо высказал декан факультета естественных наук Национального университета "Киево-Могилянская академия", профессор Евгений Хлобыстов. По его словам, в резервуарах танкеров могло быть дизтопливо и примеси, но наибольшую опасность для экологии представляет мазут.

Он добавил, что сейчас остатки нефтепродуктов наблюдают на территории от оккупированной Керчи до Севастополя и Евпатории. Мазут передвигается из-за постоянных штормов, а в условиях отсутствия ветра и соответствующей температуры воды он мог бы оседать на дно:

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"Мы, к сожалению, не исключаем, что его могут увидеть даже жители Одесской области. На сегодня создана межправительственная группа для контактов между Украиной, Румынией и Болгарией. С нашей стороны ее координирует министр охраны окружающей среды. То есть думаю, здесь ситуация более-менее контролируемая, хотя проблемы для окружающей среды будут очень и очень серьезными".

Он пояснил: проблема в том, что остатки мазута в виде небольших сгустков распространяются по акватории Черного моря и попадают в желудки птиц и млекопитающих, в частности дельфинов. То, что выбрасывается на берег, является лишь частью причиненного вреда.

"К сожалению, РФ не допускает туда ни международных наблюдателей, ни украинскую сторону. И мы не имеем возможности проследить, отобрать пробы, подробно ознакомиться с тем, как именно пятно движется, какая концентрация нефтепродуктов... Мы находимся в состоянии неопределенности..." - пояснил ученый.

По его мнению, Россия, в которой сейчас царит диктаторский режим, даже не будет пытаться возместить нанесенный экологический ущерб и не понесет ответственности за это. Сейчас последствия аварии фиксируются с помощью спутников снимков, но они не дают информацию о концентрации нефтепродуктов, их количестве и тому подобное.

Авария танкеров в Черном море

Напомним, 15 декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение российские танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Это привело к разливу нефтепродуктов и загрязнению в Краснодарском крае и возле Керченского полуострова.

В Военно-морских силах Вооруженных сил Украины предупредили, что нефтепродукты могут добраться до побережья Одессы и Николаева. Экологи рассказали, что из тех птиц, которых удалось отмыть от нефтепродуктов, 90% все равно погибают.

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