Мировые металлургические компании собрались на форуме, чтобы обсудить, какой путь в сокращении выбросов выберет Украина и какие технологии будут применяться.

В Украине начался глобальный процесс по сокращению выбросов парниковых газов, в который вовлечены ведущие металлургические компании мира и нашей страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на международном форуме в Киеве "Декарбонизация стальной индустрии: вызовы для Украины", организованном в партнерстве с компанией "Метинвест", сказал директор GMK Center Станислав Зинченко.

"Есть глобальный тренд - это декарбонизация, борьба с изменением климата. То есть, это зеленая трансформация мировой экономики. Все компании мира: энергетические, металлургические, химические, цементные и другие - начинают разрабатывать и внедрять технологии. Именно эти технологии при том же объеме производства должны генерировать меньше выбросов, меньше пыли, газа и выбросов", - сказал он.

Читайте также“Метинвест” ищет айтишников для реализации экологических проектов на "Азовстали"По его словам, партнеры форума - компании "Метинвест", "Интерпайп", Ferrexpo и другие компании из Европы - поддержали идею провести форум по декарбонизации в Украине.

"В Украине очень много разговоров на уровне эмоций: "нужно стать зелеными" и экологичными", но это всегда вопрос огромных инвестиций и очень сложных технологий. Нам удалось сегодня первый раз в истории Украины собрать представителей всех металлургических компаний по всей цепочке. В том числе, мировые компании, которые производят и генерируют новые решения и новые технологии для того, чтобы обсудить, какой путь будет у Украины, и какие технологии будут применяться", - пояснил он.

Зинченко добавил, что с самого утра на форум приехали более 100 участников, как из Украины, так и из других стран мира.

Генеральным партнером форума выступила Международная горно-металлургическая группа "Метинвест".

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Автор: Григорий Бондарь