По данным ООН, концентрация углекислого газа достигла максимума за последние 3 миллиона лет.

В ООН заявили, что Земля движется к экологической катастрофе, а прошлый год стал беспрецедентным периодом экстремальных погодных и климатических катаклизмов.

Об этом в своем обращении сообщил генсек ООН Антониу Гутерреш.

По данным ООН, концентрация углекислого газа достигла нового максимума - на 148% выше доиндустриального уровня. Это самый высокий уровень за 3 миллиона лет.

"В прошлом году было на 1,2 градуса по Цельсию жарче, чем в доиндустриальные времена - опасно близко к 1,5 градусному пределу, установленному научным сообществом", - говорится в сообщении. - "Мы все еще движемся к катастрофическому повышению температуры на 2,4 градуса к концу века".

"Мы действительно стоим на краю пропасти", - заявил Гутерреш.

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По его данным, страны, на долю которых приходится 73% выбросов, обязались к 2050 году добиться нулевых выбросов.

"Суть в том, что к 2030 году мы должны сократить глобальные выбросы на 45% по сравнению с уровнями 2010 года, чтобы к 2050 году достичь нулевого уровня выбросов", - пояснил генсек ООН.

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Автор: Екатерина Лиманская