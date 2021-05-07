В ООН заявили, что Земля движется к экологической катастрофе, а прошлый год стал беспрецедентным периодом экстремальных погодных и климатических катаклизмов.
Об этом в своем обращении сообщил генсек ООН Антониу Гутерреш.
По данным ООН, концентрация углекислого газа достигла нового максимума - на 148% выше доиндустриального уровня. Это самый высокий уровень за 3 миллиона лет.
"В прошлом году было на 1,2 градуса по Цельсию жарче, чем в доиндустриальные времена - опасно близко к 1,5 градусному пределу, установленному научным сообществом", - говорится в сообщении. - "Мы все еще движемся к катастрофическому повышению температуры на 2,4 градуса к концу века".
"Мы действительно стоим на краю пропасти", - заявил Гутерреш.
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По его данным, страны, на долю которых приходится 73% выбросов, обязались к 2050 году добиться нулевых выбросов.
"Суть в том, что к 2030 году мы должны сократить глобальные выбросы на 45% по сравнению с уровнями 2010 года, чтобы к 2050 году достичь нулевого уровня выбросов", - пояснил генсек ООН.
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