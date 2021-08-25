С голодом могут столкнуться около 14 миллионов человек.

В Организации Объединенной Наций предрекли кризис в захваченном талибами Афганистане. Жители страны могут столкнуться с голодом и там буквально наступит "ад на земле".

Об этом сообщает Reuters.

По словам исполнительного директора Всемирной продовольственной программы ООН Дэвида Бизли, с голодом могут столкнуться около 14 миллионов афганцев.

"Если положение в стране ухудшится, для афганцев наступит "ад на земле", - предупредил представитель ООН.

Читайте такжеЛидеры стран G7 назвали условия признания легитимности правительства АфганистанаПри этом он указал, что предпосылок к возникновению кризиса несколько – засуха, которая уже длится не первый год, конфликты и спад в экономике, а также COVID-19. Бизли указал, что для предотвращения такой ситуации необходимо не менее 200 миллионов долларов уже к сентябрю.

Представитель ООН надеется, что США, Катар и другие арабские страны Персидского залива выделят необходимые средства.

Талибан захватил власть в Афганистане

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, в том числе и столицы - Кабула.

Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.

Стало также известно, что представители "Талибана" в президентском дворце в Кабуле обсудят подготовку к смене власти. Также 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. 18 августа стало известно, что Гани со своей семьей находится в Объединенных Арабских Эмиратах.

Группировка Талибан 19 августа провозгласила новое государство на подконтрольной ей территории – Исламский Эмират Афганистан.

Представители Талибана объявили в стране всеобщую амнистию и заявили, что намерены поддерживать мирные отношения со всеми странами. Они также пообещали, что женщинам будут предоставлены права, но "в рамках Ислама". Тем не менее приход талибов к власти спровоцировал панику и бегство людей из страны. Многие помнят жестокое правление Талибана в девяностых, когда в обществе действовал крайне жесткий режим шариата.

19 августа Международный валютный фонд приостановил помощь Афганистану.

25 августа стало известно, что Всемирный банк прекратил финансирование проектов в Афганистане.

Автор: Анастасия Горбачева