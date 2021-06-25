Экологи надеются, что краснокнижные кудрявые пеликаны построят гнезда на "островках" и выведут птенцов.

В Дунайском биосферном заповеднике (Одесская обл.) экологи установили искусственные платформы для гнездования пеликанов.

Как сообщила УНИАН менеджер по связям с общественностью природоохранной организации Rewilding Ukraine Екатерина Куракина, две платформы установлены в рамках проекта «Путь жизни пеликана».

Их обустроили на территории Дунайского биосферного заповедника, в наиболее защищенной заповедной зоне – зоне строгой охраны (озеро Ананькин кут).

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Работы по монтажу искусственных платформ начались еще весной. Их собрали из плавучих блоков, которые покрыли доской. Перед началом размножения птиц платформы сверху покроют камышом, чтобы придать им более естественный вид. Как отмечается, подобные сооружения способствуют формированию гнездовых колоний пеликанов. Опыт Румынии, Болгарии и других стран показывает, что пеликаны охотно строят свои гнезда на таких искусственных островках.

По словам орнитолога заповедника Максима Яковлева, для гнездования пеликанов выбирают участки суши, которые защищены от хищников. «Но в наших условиях не так много островков, пригодных для этого. Потому искусственные платформы и привлекают пеликанов. Две установленные платформы просторны – около 60 кв. метров. Поэтому на них могут отдыхать и гнездиться несколько десятков пеликанов», - сказал Яковлев.

Согласно учету пеликанов, который был проведен весной, в украинской дельте Дуная замечено более 2 тыс. розовых пеликанов и 83 кудрявых пеликана. Розовые пеликаны гнездятся в Румынии – в одной колонии в урочище Рожко Бугаева. Однако кудрявые пеликаны строят гнезда на разных водоемах – от Греции до Украины. Несколько лет назад в Украине орнитологи фиксировали единичные гнезда кудрявых пеликанов на озере Кугурлуй, но стабильная гнездовая колония не сформировалась.

Исполнительный директор Rewilding Ukraine Михаил Нестеренко выразил надежду, что именно кудрявые пеликаны построят свои гнезда на искусственных платформах и выведут птенцов. Оба вида пеликанов, которые встречаются в нашей стране, занесены в Красную книгу Украины.

«Но кудрявый пеликан более редкий, и именно на его сохранение направлен проект «Путь жизни пеликана». Мы планируем построить еще несколько подобных платформ на других водоемах дельты Дуная, а также установить на них искусственные реалистичные фигуры пеликанов, чтобы приманивать настоящих птиц», - добавил Нестеренко.

Как отметили в Rewilding Ukraine, кудрявый пеликан имеет размах крыльев почти 3 метра, вес – более 10 кг. Он включен в Красный список Международного союза охраны природы в категории «Вид, близкий к угрожающему состоянию». В течение последних десятилетий мировая популяция вида претерпела резкого сокращения из-за столкновения с линиями электропередач, потери мест для поселения, преследования рыбаков и прочего.

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Автор: Лариса Козовая