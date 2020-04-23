В Милане после карантина 35 километров улиц выделят пешеходам и велосипедистам

В связи с карантином количество пробок в городе снизилось на 30-75%.

Власти Милана после карантина собираются выделить около 35 километров улиц пешеходам и велосипедистам, чтобы сократить использование автомобилей в городе.

Об этом сообщает The Guardian.

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В связи с карантином количество пробок в городе снизилось на 30-75%, а с ними – и уровень загрязнения воздуха. Власти города надеются удержать эти показатели и побудить людей меньше использовать автомобили.

Согласно проекту Strade Aperte, в городе проложат экспериментальные велосипедные дорожки, расширят тротуары, ограничат скорость на некоторых участках дороги до 30 километров в час. К началу мая планируют стартовать работы на главной торговой улице – Корсо Буэнос-Айрес.

«Мы думаем, что должны переосмыслить Милан в этой ситуации. Когда все закончится, города, которые защищали экономику, получат преимущество, и Милан хочет быть в этой категории», - сказал заместитель мэра города.

Как сообщал УНИАН, спутниковые снимки показывают, как падает уровень загрязнения в странах Европы после того, когда правительства ввели ограничительные меры из-за коронавируса.