Эти растения случайно обнаружили местные жители.

Яркие желтые цветы кактусов покрыли поляну в Олешковском лесу на Херсонщине.

Похоже, эти экзотические растения хорошо там себя чувствуют. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Чернобыльском заповеднике расцвели розовые водяные лилии: фотоЭти кактусы случайно обнаружили местные жители. По словам ученых, это растение называется опунция, и оно довольно популярно на дачных клумбах. Как оно оказалось в лесу - посадили его намеренно или само насеялось - неизвестно. Но, судя по тому, что кактусы успешно перезимовали и разрослись, да еще и так обильно зацвели, южный климат им очень нравится.

Правда, ученые от одичавших кактусов не в восторге. Опасаются, что опунции за ближайшие десятилетия займут свое место в экосистеме Юга и вытеснят местные растения.

Ранее сообщалось, что на Кинбурнской косе расцвело крупнейшее в Европе поле диких орхидей, которые занесены в Красную книгу.

В этом году из-за затяжной весны дикие орхидеи, которых еще называют ятрышники, расцвели чуть позже, чем обычно.

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Автор: Ольга Робейко