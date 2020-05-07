Птицы в центре города: в Кропивницком на Ингуле впервые за много лет поселились лебеди (видео)

Около сотни лебедей прилетели на реку Ингул несколько недель назад и уже начали гнездиться.

В Кропивницком сотни уток, гусей и лебедей облюбовали для гнездования местную реку, которая находится фактически среди жилых кварталов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Около сотни лебедей прилетели до Кропивницкого на Ингул несколько недель назад и уже начали гнездиться.

Днем они держатся на середине реки, а вот утром или вечером подплывают ближе к берегу. Местные жители караулят возле водоема, чтобы птиц не обижали и не подожгли камыш с ячейками.

Так много лебедей здесь видят впервые. По словам специалистов, птицы вернулись в центр города, потому что здесь сейчас тихо.

"Это связано, конечно, с карантином. Из-за того, что меньше людей отдыхают на берегу. Нет музыки, нет шума и птицы выбрали нашу реку для построения своих гнезд. Они прилетают сюда со своим потомством, молодые птицы находят новые пары. Старые птицы прогоняют свое потомство и строят новые гнезда в камышах", - пояснил орнитолог Станислав Гулдавичус.

Теперь, говорят местные жители, главное, чтобы после завершения карантина люди не напугали птиц от этих гнезд, так как лебеди могут оставить яйца и полететь куда глаза глядят.

Как сообщал УНИАН, ранее на границе между Николаевской и Одесской областями заметили стаю розовых фламинго. По мнению орнитологов, птицы сбились с пути.