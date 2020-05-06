Розовые фламинго, которых заметили на Николаевщине, могли сбиться с пути (видео)

По предварительным подсчетам, в стае от 5 до полутора десятка птиц.

Орнитологи убеждены, что стая розовых фламинго, которые остановились на границе между Николаевской и Одесской областями, сбились с пути.

Читайте такжеПострадает треть населения: ученые прогнозируют новые катаклизмы из-за жарыОб этом говорится в сюжете ТСН.

Невероятной красоты птиц видели и путешественники, и специалисты ландшафтного парка «Тилигульский». По предварительным подсчетам, в стае от 5 до полутора десятка птиц.

Ранее УНИАН писал, как на Николаевщине впервые заметили розовых фламинго.