Розовые фламинго, которых заметили на Николаевщине, могли сбиться с пути (видео)
12:37, 06 мая 2020Экология
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По предварительным подсчетам, в стае от 5 до полутора десятка птиц.
Фламинго в Тилигульском лимане: орнитологи уверяют, что птицы сбились с пути
Орнитологи убеждены, что стая розовых фламинго, которые остановились на границе между Николаевской и Одесской областями, сбились с пути.
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Невероятной красоты птиц видели и путешественники, и специалисты ландшафтного парка «Тилигульский». По предварительным подсчетам, в стае от 5 до полутора десятка птиц.
Ранее УНИАН писал, как на Николаевщине впервые заметили розовых фламинго.
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