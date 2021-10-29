Это привело к росту концентрации вредных веществ в прибрежных территориях речной системы региона на общей площади более 2,5 га.

В Кировоградской области представители коммунального предприятия по водоснабжению скрыто сбрасывали технологические отходы в реку Ингул, что могло привести к масштабному загрязнению земель и водных ресурсов.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Это привело к росту концентрации вредных веществ в прибрежных территориях речной системы региона на общей площади более 2,5 га", - говорится в сообщении.

По результатам экспертизы, зафиксировано превышение показателей содержания нитратов в почве в 13 раз.

Читайте такжеВ Одесской области скопились десятки тысяч бакланов (фото)В рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности по ст. 441 (экоцид) Уголовного кодекса Украины, руководителю структурного подразделения коммунального предприятия сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 239 УК Украины.

Решается вопрос об избрании судом меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Великобритании очистная станция сбросила отходы в море. В воду попали десятки кубометров отходов, а туалетной бумагой устлано побережье.

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Автор: Светлана Макринская