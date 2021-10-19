Для содержания новорожденной малышни там предложили всем желающим брать под опеку слонят.

В кенийском национальном заповеднике произошел настоящий слоновий беби-бум.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

В этом году там родилось более двух сотен маленьких слонят. Однако из-за пандемии коронавируса и значительного сокращения количества туристов заповеднику не хватает средств. Для содержания новорожденной малышни там предложили всем желающим брать под опеку слонят.

Туризм в Кении

К 2019 году в страну ежегодно прибывали почти 2 млн туристов, которые посещали самые известные парки и заповедники только ради наблюдения за животными в бинокли. Туризм составлял примерно десятую часть экономики Кении. В 2020 году сафари принесло почти $4,2 млрд в государственную казну, вдвое меньше, чем в 2019 году. Эти деньги важны для сохранения видов, из них финансируется работа национальных парков, идет обучение рейнджеров, борьба с браконьерами и внедрение новых технологий. Служба охраны дикой природы Кении KWS создала судебно-медицинскую лабораторию с генетической базой данных ДНК носорогов и слонов.

Власти создали системы мониторинга, внедрили новые технологии слежения за животными и браконьерами. В 2021 году KWS устроила масштабную перепись животных: численность слонов с 2018 года увеличилась на 12%. Сейчас на территории Кении их 36 280 (для сравнения, в 1989 году насчитывалось 16 000).

Как сообщал УНИАН, слоны, которые почти 17 месяцев гуляли по Китаю, направились домой. Всего стадо из 14 животных прошли почти 700 километров.

Автор: Олег Давыгора