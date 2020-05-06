В Честерском зоопарке вылупились пять маленьких пингвинов: им выбрали имена (фоторепортаж)

Пушистых птенцов назвали в честь людей и больниц, внесших огромный вклад в работу Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS).

Недавно в Честерском зоопарке вылупились пять маленьких пингвинов Гумбольта.

Накануне им выбрали имена. Пушистых птенцов назвали в честь людей и больниц, внесших огромный вклад в работу Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) на протяжении всей истории.

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Пять птенцов были названы Флоренс (в честь Флоренс Найтингейл), Томас (в честь больницы Св. Томаса), Беван (по имени Аневрин Беван, которая основала НСЗ), Арроу (в честь больницы Арроу Парк) и наконец Графиня (по названию местной больници зоопарка).