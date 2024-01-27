Для образования снежных свитков в Антарктике требуется ряд погодных условий.

В Антарктике сейчас можно увидеть редкое явление - как природа "строит" из снега чудесные "пончики". Об этом сообщили в Национальном Антарктическом центре Украины. Как отмечается, речь о свитках из снега, которые также называют снежные рулоны, пончики или снежки ветра.

"Это многошаровые свертки снега, внутри которых обычно есть пустота. Они могут быть как совсем небольшими – от нескольких сантиметров в диаметре, так и достаточно заметными - диаметром более метра, напоминая тюки сена на поле. Такое явление является достаточно редким, в том числе и для Антарктики, хотя встретить его можно не только здесь", - рассказали в центре.

Редкость связана с тем, что для образования снежных свитков, которые "строятся" из двух разных слоев снега, требуется ряд погодных условий. Нижний слой - подмерзший или покрытый ледовой коркой, он представляет собой своеобразную подложку. Верхний - свежий, рыхлый и мокрый и должен укрывать нижний, но не прилипать к нему. Температура воздуха должна быть близка к точке таяния льда (т. е. несколько выше 0°С); сила ветра такова, чтобы перемещать комки снега, но не разрушать их.

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Также для формирования "рулонов" по большей части нужен отвес – тогда они легче сворачиваются.

"Необходимость совпадения всех этих достаточно специфических условий как раз и делает снежные свитки уникальным явлением, которое нечасто увидишь. Поскольку в середине свертка снег - свежий и имеет небольшую плотность, он легко выветривается, оставляя отверстие - иногда оно образуется сразу во время заворачивания снежного одеяла", - говорится в сообщении.

Антарктика - новости экологии

Как сообщал УНИАН, возле украинской антарктической станции "Академик Вернадский" появились первые птенцы субантарктических пингвинов. В то время они были в сереньком пушке, очень смешные и неуклюжие. Говорилось, что это - лишь начало бэби-бума. Всего вокруг станции гнездится рекордное количество субантарктических пингвинов – более 5,3 тысячи. Биолог Вадим Ткаченко насчитал в их гнездах около 4,8 тысячи яиц.

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