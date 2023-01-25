За это время украинцы более чем вдвое увеличили потребление биоразлагаемых пакетов.

За год действия правительственного решения по установлению минимальных розничных цен на пластиковые пакеты украинцы уменьшили их использование на 40-90% и более чем вдвое увеличили потребление биоразлагаемых пакетов.

Об этом сообщил первый заместитель министра экономики Денис Кудин, передает пресс-служба Министерства.

"Решение правительства, которым были установлены минимальные розничные цены на пластиковые пакеты, за год дало существенный результат - украинцы сократили покупку таких пакетов от 40% до 90% в зависимости от их видов. И все чаще используют биоразлагаемые, которые не загрязняют окружающую среду. В частности, в некоторых сетях супермаркетов продажи биоразлагаемых пакетов в 2022 году выросли в 13-15 раз", - цитирует Кудина пресс-служба Минэкономики.

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По его словам, уменьшение объемов продажи пластиковых пакетов произошло в условиях роста цен их закупки, что способствовало созданию необходимых экономических гарантий производителям пластиковых пакетов. А также простимулировало этих производителей к модернизации производственных и технологических процессов и развитию производства биоразлагаемых пластиковых пакетов, и в конечном итоге привело к росту их продаж.

Использование пластичных пакетов в Украине: детали

Минимальные розничные цены на пластиковые пакеты со стенками толщиной более 50 микрометров были введены с 1 февраля 2022 года с целью уменьшения объема использования в Украине пластиковых пакетов и ограничения их распространения. А также для создания условий для улучшения состояния экологической безопасности вследствие постепенного уменьшения объемов отходов в виде использованных пластиковых пакетов.