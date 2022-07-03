Бесплатные пакеты якобы запрещены, но на самом деле их дают на рынках.

3 июля отмечают Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов. В Украине уже год как ограничили оборот одноразовых пакетиков. А с декабря 2021-го вообще запрещено бесплатное распространение тонких полиэтиленовых пакетов.

Однако реальность совсем другая - пакеты как были в неограниченном количестве и бесплатные - так и остались. Почему так, разбирались журналисты "Сніданку з 1+1".

Как рассказала одна из продавщиц столичного рынка, она в курсе, что нельзя бесплатно давать пакеты, но каждый из покупателей просит его. А клиенты недовольны тем фактом, что за тару еще и надо платить. Другой продавец признается, что примерно 20% ее клиентов за последний год от клиентов отказались.

О том, что тяжело проходит "пластиковая" реформа, признается и заместитель министра защиты окружающей среды Украины Евгений Федоренко.

"Фактически внедрение этой реформы, этого ограничения, оно, к большому сожалению, не ко времени. Конечно, использование пакетов - оно необходимо и для гуманитарной помощи, и для ВСУ", - говорит он.

Но реформа все же заработает, сейчас Министерство окружающей среды нарабатывает законопроект, чтобы выполнить требования ЕС как для кандидаты в члены Евросоюза.

1 июня 2021 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины, которым предлагается внедрить механизмы стимулирования развития производства биоразлагаемых пластиковых пакетов, а также ввести ответственность за нарушение требований в сфере распространения пакетов.

За незаконное распространение пластиковых пакетов для субъектов хозяйствования ввели значительный административно-хозяйственный штраф - от 8,5 до 17 тысяч гривень, а в случае повторного правонарушения взыскание достигнет 34 тысяч гривень.

10 декабря 2021 года в Украине стартовал первый этап запрета на бесплатное распространение пластиковых пакетов.

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