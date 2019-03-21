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В зоне отчуждения ЧАЭС убрали мусор после туристов и сталкеров (фото)

16:59, 21 марта 2019
Мусор
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Чернобыльская зона является самым популярным направлением для туристов \ Госагентство по управлению зоной отчуждения

Украинские туроператоры и гиды Чернобыльской зоны отчуждения убрали мусор в самых популярных для туристов местах зоны, среди которых и город Припять.

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Как сообщает Государственное агентство по управлению зоной отчуждения, было собрано несколько кубометров мусора.

Как сообщил представитель компании «Чернобыль Тур» Алексей Бреус, который был оператором 4-го энергоблока ЧАЭС в 1986 году, убрали современный мусора и оставили на месте все вещи, которые были в Припяти в период аварии. Эти отходы после пребывания на земле имеют некую радиоактивность, их утилизируют в зоне отчуждения, как этого требует закон, передает радио Свобода.

Было собрано несколько кубометров мусора \ Госагентство по управлению зоной отчуждения

Чернобыльская зона является самым популярным в Украине направлением для иностранных туристов. Ежегодно их количество растет, за последний год зону посетило более 70 тыс. туристов, свидетельствует статистика Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.

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Теги: #мусор#Чернобыльская зона отчуждения