В зоне отчуждения ЧАЭС убрали мусор после туристов и сталкеров (фото)

Чернобыльская зона является самым популярным в Украине направлением для иностранных туристов.

Украинские туроператоры и гиды Чернобыльской зоны отчуждения убрали мусор в самых популярных для туристов местах зоны, среди которых и город Припять.

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Как сообщает Государственное агентство по управлению зоной отчуждения, было собрано несколько кубометров мусора.

Как сообщил представитель компании «Чернобыль Тур» Алексей Бреус, который был оператором 4-го энергоблока ЧАЭС в 1986 году, убрали современный мусора и оставили на месте все вещи, которые были в Припяти в период аварии. Эти отходы после пребывания на земле имеют некую радиоактивность, их утилизируют в зоне отчуждения, как этого требует закон, передает радио Свобода.

Чернобыльская зона является самым популярным в Украине направлением для иностранных туристов. Ежегодно их количество растет, за последний год зону посетило более 70 тыс. туристов, свидетельствует статистика Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.