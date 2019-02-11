Жители оккупированного Донецка жалуются на некачественную уборку мусора: не хватает техники

Экологическая компания «Громада» говорит, что это связано с ремонтом техники

Оккупационным властям Донецка не хватает техники для вывоза мусора, администрация города уже получила более тысячи жалоб на некачественную уборку и вывоз отходов.

Об этом говорится в сюжете одного из телеканалов боевиков, сообщают «Новости Донбасса».

Отмечается, что с начала года «власть» Донецка получила более тысячи жалоб. «Администрация» говорит, что причина сложной ситуации — техника старая и долги населения за вывоз отходов.

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«На линии, в среднем, в сутки получается на 3-4 машины меньше, чем необходимо. Экологическая компания «Громада» говорит, что это связано с ремонтом техники», — заявил «начальник управления коммунального обслуживания» Руслан Дудников.

В сюжете также говорится, что в целом в так называемой «ДНР» за 2018 год задолженность населения перед предприятиями ЖКХ составила около 500 миллионов рублей, 94 из них приходятся на Донецк.

Напомним, в Фонде энергоэффективности Украины разработали концепцию энергетической утилизации мусора, которая предполагает создание на основе мусорных полигонов объектов альтернативной энергетики.