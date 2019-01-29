В Раде предлагают существенно ограничить реализацию легких пластиковых пакетов

Предусмотрены штрафы за реализацию запрещенных пластиковых пакетов.

В Верховной Раде Украины более 50 народных депутатов внесли проект закона «Об уменьшении количества отдельных видов отходов из полиэтилена в гражданском обороте», которым предлагается существенно ограничить реализацию легких пластиковых пакетов.

Документом предусматривается запретить реализацию в магазинах, павильонах и других объектах розничной торговли сверхлегких и легких пластиковых пакетов, за исключением биоразлагаемых и сверхлегких пластиковых пакетов, предназначенных для упаковки свежего мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов. Кроме того, проектом предусматривается обязательная маркировка пластиковых пакетов.

Данным законопроектом предлагается внести изменения в закон «О защите прав потребителей», согласно которым за реализацию в объектах розничной торговли сверхлегких и легких пластиковых пакетов, запрещенных к реализации, предусмотрен штраф в размере 500 процентов стоимости полученной для реализации партии товара, выполненной работы, предоставленной услуги, но не менее 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, а в случае, если, в соответствии с законом, субъект хозяйственной деятельности не ведет обязательный учет доходов и расходов, - в размере 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

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Кроме того, законопроектом предусмотрено, что отсутствие на пластиковых пакетах, которые реализуются в объектах розничной торговли, информации (маркировки), установленной в соответствии с законодательством о сокращении использования отдельных видов полиэтиленовой продукции, или несоответствие такой информации (маркировки) фактическим свойствам пластиковых пакетов наказывается штрафом в размере 30 процентов стоимости полученной для реализации партии товара, выполненной работы, предоставленной услуги, но не менее пяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, а в случае, если, в соответствии с законом, субъект хозяйственной деятельности не ведет обязательный учет доходов и расходов, - в размере пяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что 24 октября 2018 года Европарламент окончательно запретил гражданский оборот отдельных видов продукции из полиэтилена.

«Такое решение вызвано угрозой глобальной экологической катастрофы, связанной с использованием людьми пластика. Разложение пластиковых пакетов составляет более 100 лет. Утилизация пластика усложнена, поскольку при его сжигании выделяется большое количество токсичного бисфенола-А (BPA), который является токсичным веществом, вызывающим онкологические заболевания и негативно влияющим на репродуктивную функцию и иммунную систему», - говорится в документе.

Отмечается, что ежегодно только в странах Европейского Союза используется более миллиона тонн одноразовых полиэтиленовых пакетов, а в Украине один человек ежегодно выбрасывает около полутысячи пластиковых пакетов.

В пояснительной записке сказано, что уже сегодня, в частности, во Франции, Италии, Сингапуре запрещено использовать любые пластиковые пакеты, а в Ирландии, Латвии и Дании для торговых организаций установлен налог на пластиковые мешки. Также ограничен оборот пластиковых пакетов в Австралии и в Китае, а в Танзании предусмотрена даже уголовная ответственность за реализацию пластиковых пакетов - заключение на срок до одного года.