Жители Кривого Рога засняли черные металлические "блестки", которыми усеян город после ночного дождя.
Ролик опубликовали в Instagram-акаунте @mykrivoyrog.
Читайте такжеВ Кривом Роге на меткомбинате из-за разрушения дамбы произошла утечка загрязненной водыНа видео девушка показывает салфетку со следами темного вещества с блестящими вкраплениями.
"Красота. Интересно, здесь вся таблица Менделеева? Друзья, чем мы дышим...", - комментирует она.
В подписи к ролику отметили, что видео сняли в районе Червоная (Металлургический район города), а непонятное вещество - осадок, оставшийся после дождя.
В комментариях местные жители рассказывают - такую картину наблюдают довольно часто и не только после осадков.
"Такая ерунда с машиной каждое утро. Если несколько дней не выезжать, это все цементируется и смыть возможно только уксусом", "У меня на окне такое, каждое утро свеженькое, район Соцгорода", - пишут пользователи.
Многие подошли к ситуации с юмором. Пользователи сравнивали увиденную картину с глитером - блестками для макияжа и маникюра.
"Соскребаем и на ногтики, блестит, сверкает", "Та это светоотражающий бесплатный лак", - шутят в сети.