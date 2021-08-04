Для финансирования проектов по декарбонизации экономики, Украине в течение 10 лет понадобится 102 миллиарда евро капитальных инвестиций.

Украинские металлургические гиганты уже активно вкладываются в экологические проекты, однако помощь государства тоже не помешает.

Как пишет "Бизнес Цензор", по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, для финансирования проектов по декарбонизации экономики, Украине в течение 10 лет понадобится 102 миллиарда евро капитальных инвестиций. Именно такие средства понадобятся, чтобы уменьшить выбросы парниковых газов до 35% от уровня 1990 года.

Издание напоминает, что в рамках программы борьбы с изменениями климата Fit for 55, которая предусматривает ряд различных мер, направленных на сокращение выбросов, и реализуется под эгидой Парижского климатического соглашения, страны-участники взяли добровольные обязательства по сокращению выбросов СО2. Например, ЕС обязался сократить выбросы на 55%, а Украина – на 65% поровну с уровнем выбросов 1991 года.

При этом крупные украинские металлургические компании уже начали активно участвовать в реализации программы. Так, наибольший объем инвестиций в экологические проекты заявила горно-металлургическая группа компаний "Метинвест" бизнесменов Рината Ахметова и Вадима Новинского. В прошлом году инвестиции группы в обновление выросли на 30% – до 500 млн долл, а в ближайшие четыре года группа инвестирует в экологические проекты 1,5 млрд долл. Это при том, что на долю предприятий группы "Метинвест" приходится лишь 16% выбросов в Украине, однако инвестиции группы на экологические проекты составляют 40% от общего объема в Украине.

"В отличие от печального тренда в стране, а именно – деиндустриализации, "Метинвест" выбрал другой путь, инвестиционный, он в долгосрочной перспективе должен позволить нам сохранить стратегически важную индустрию и быть экологически чистыми", – заявил на международном форуме в Киеве "Декарбонизация стальной индустрии: Вызовы для Украины" гендиректор "Метинвеста" Юрий Рыженков.

По его словам, компания постоянно изучает различные технологические решения для сокращения выбросов. Среди прочего, "Метинвест" планирует перейти на европейскую систему мониторинга и отчетности выбросов парниковых газов и внедрить дорожную карту для сокращения выбросов, аналогов которой в Украине еще нет. Также группа заключила меморандум с международной компанией, которая предоставляет полный комплекс технологий, продуктов и услуг для предприятий металлургической промышленности Primetals Technologies, а также с ведущим австрийским исследовательским центром в металлургии K1-MET для реализации совместных проектов по сокращению выбросов парниковых газов.

Кроме того, группа Ferrexpo Константина Жеваго, которая управляет Полтавским и Еристовским горно-обогатительными комбинатами (ГОК), планирует в ближайшие годы инвестировать в уменьшение углеродного следа 300 млн грн. А трубно-колесная корпорация "Интерпайп" Виктора Пинчука в 2012 году открыла электросталеплавильный комплекс с самым низким в отрасли выбросами СО2, инвестиции составили 1 млрд долл. DSH Steel, которая входит в горно-металлургический дивизион группы DCH Александра Ярославского, в последние три года инвестировала в экологические программы около 500 млн грн, а корпорация Centravis Юрия Атанасова, которая входит в десятку крупнейших производителей бесшовных нержавеющих труб, начала программу экологической модернизации стоимостью 140 млн грн.

Впрочем, констатируют авторы материала, в настоящее время финансирование проектов по декарбонизации остается главной проблемой внедрения низкоуглеродных технологий во всем мире, и Украина – не исключение.

По оценкам аналитиков GMK Center, процесс декарбонизации производства требует от металлургических предприятий Украины 25 млрд долл. инвестиций. Основная финансовая нагрузка при этом придется на 2030-2070 годы.

"Понятно, что самостоятельно такие суммы денег компании не смогут найти без поддержки государства. Европейский союз, например, частично будет компенсировать расходы своих компаний на декарбонизацию. В том числе – и за счет собранных с украинских поставщиков денег через механизм СВАМ. Именно поэтому, чтобы украинский бизнес не был вынужден финансировать декарбонизацию соседних европейских стран, государство должно принять решение об участии в финансировании проектов декарбонизации", – сказано в статье.

Автор: Григорий Бондарь