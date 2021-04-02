В НУБиП заявляют, что все деревья были изъяты в рамках «санитарной рубки».

Ученый совет Национального университета биоресурсов и природопользования Украины (НУБиП) просит привлечь к ответственности провокаторов, занимающихся распространением информации относительно намеренной вырубки деревьев в Ботаническом саду НУБиП Украины.

Об этом говорится в заявлении ученого совета НУБиП к руководству государства, общественности, ученым, средствам массовой информации, правоохранительным органам, текстом которого располагает agroportal.ua.

В заявлении коллектива университета отмечается, что указанная информация является неправдивой, ведь все деревья, о которых идет речь, были срезаны в соответствии с действующим законодательством Украины. В частности, конкретно это удаление аварийных и сухостойных деревьев проводилось в соответствии с Порядком удаления деревьев в населенных пунктах, утвержденным постановлением Кабинета министров Украины от 01.08.2006 г. №1045. На все удаленные деревья были оформлены необходимые документы еще в 2019 году, подготовлены акты их обследования.

«Так называемых экологов не волнует, что рядом с усохшими, аварийно опасными деревьями расположены детский сад, школа, где находятся более 700 детей, а также 15 тысяч студентов и сотрудников университета. Неоднократно мертвые деревья уже падали возле детского сада, на дорожках, где ходят люди, угрожая их жизни», – говорится в заявлении.

В ученом совете НУБиП заявляют, что указанные лица умышленно однобоко информируют общественность Украины о деятельности учреждения, компрометируя его, при этом умолчия факты того, что только за последний год им было высажено более 1 миллиона деревьев, из них 650 деревьев на территории столицы, в том числе и дубов. К тому же, по заключению экспертов, лесное и садово-парковое хозяйство университета содержится в образцовом порядке и является украшением Киева.

«Группа «общественных деятелей», которые, не имея профессиональной подготовки, реализуя определенные политические заказы с целью дискредитации коллектива университета, делает ложные заявления, направляет десятки запросов в милицию, в различные органы власти, полностью игнорируя экологическое, природно-заповедное законодательство Украины», – говорится в заявлении.

В то же время, по мнению ученых, тревожным является то, что на фоне этих атак на университет неизвестными лицами из-за «черных регистраторов» незаконно осуществлена попытка изъять 29 га лесов Боярской ЛДС на территории Феодосиевской территориальной общины (неподалеку от сел Круглик, Лесники и Ходосеевка). Ректорат НУБиП уже обратился ко всем правоохранительным органам, в том числе НАБУ, относительно остановки этого рейдерского захвата.

«Вместе с тем мы видим, что кое-кто из политических сил радуется нынешнему скандалу вокруг университета, имея целью прикрыть действия преступных группировок, направленных на незаконное изъятие университетских земель. Да этого не будет! За последние 7 лет ни одного квадратного метра земли не было потеряно университетом», – подчеркнули в НУБиП.

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Автор: Григорий Бондарь