В апреле в реках Житомирщины из-за химикатов случился массовый мор рыбы.

На Житомирщине в реки выпустили 2 тонны карпов, толстолоба и белого амура.

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Как сообщили УНИАН в горсовете Коростеня, зарыбление местных рек провели в городе Коростене и вблизи села Лопатычи Олевского района.

В реки Уборть и Уж за средства благотворителей выпустили карпов, толстолоба и белого амура.

Сделали это с целью экологической очистки водоемов от лишних водорослей.

Участие в акции приняли дети, которые и выпускали рыбу.

Как сообщал УНИАН, в середине апреля в реке Случь на Житомирщине погибло более 25 тысяч экземпляров рыбы.