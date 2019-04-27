На Житомирщине в реки выпустили 2 тонны карпов, толстолоба и белого амура
13:19, 27 апреля 2019Спасение видов
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В апреле в реках Житомирщины из-за химикатов случился массовый мор рыбы.
В реки Житомирщины выпустили 2 тонны рыбы / фото пресс-служба горсовета Коростеня
На Житомирщине в реки выпустили 2 тонны карпов, толстолоба и белого амура.
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Как сообщили УНИАН в горсовете Коростеня, зарыбление местных рек провели в городе Коростене и вблизи села Лопатычи Олевского района.
В реки Уборть и Уж за средства благотворителей выпустили карпов, толстолоба и белого амура.
Сделали это с целью экологической очистки водоемов от лишних водорослей.
Участие в акции приняли дети, которые и выпускали рыбу.
Как сообщал УНИАН, в середине апреля в реке Случь на Житомирщине погибло более 25 тысяч экземпляров рыбы.
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