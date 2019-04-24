Винницкий зоопарк порадовал прибавлением в семействе редких антилоп (видео)

Девочка активная, лакомится материнским молоком. У малыша, говорят зоологи, уже даже пробиваются рожки. Имя для нее, правда, еще не придумали.

В Подольском зоопарке в Виннице антилопа Канна родила детеныша. Приплод принесла винторогая антилопа Канна, которую зоопарк приобрел в 2015 году. Самцу тогда было два года, а самке - год.

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По достижению половозрелого возраста животные дали первое потомство. Это самочка, вес около 50 кг. Новорожденный появился с полосками на грудной клетке и заметными основаниями рогов.

Сейчас самка с детенышем находятся в отдельном вольере, который обогреваем с помощью парового отопления.

Как сообщал УНИАН, ранее зоопарк Вроцлава похвастался малышами, которые родились этой весной.