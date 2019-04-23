Звериный бэби-бум: зоопарк Вроцлава похвастался малышами, которые родились этой весной (видео)
15:19, 23 апреля 2019Спасение видов
67 0
В последующие месяцы во Вроцлаве ожидают еще больше пушистых и зубастых зверьков.
Больше всего на свет появилось парнокопытных малышей / скриншот
Зоопарк Вроцлава похвастался своими наименьшими жителями, которые родились этой весной.
Читайте такжеВ зоопарке Берлина подрастают малыши белого медведя, тигров и жирафов (видео)
Больше всего на свет появилось парнокопытных малышей - это муфлоны, ягнята и козлята, говорится в сюжете ТСН.
Кроме того, теперь в зверинце живут еще четыре дикобраза, двое жеребят, три маленьких валлаби и столько же кошачьих лемуров. Эти маленькие приматы пока не слезают из рук и спин мам.
Работники зоопарка говорят - это только начало. В последующие месяцы во Вроцлаве ожидают еще более пушистых и зубастых зверьков.
Ранее УНИАН сообщал, что в венгерском зоопарке города Кечкемет родилась белая лама. Имя белоснежной ламе еще не придумали.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter