В США родился детеныш редких носорогов (видео)
12:34, 10 апреля 2019Спасение видов
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Малыш уже весит 50 килограммов и с каждым днем все больше набирает вес.
В американском зверинце в семье редких африканских носорогов родилась девочка / скриншот видео ТСН
В зоопарке американского штата Айова в семье редких африканских носорогов родилась девочка.
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Малышка уже весит 50 килограммов и с каждым днем все больше набирает вес, говорится в сюжете ТСН.
Пока что она не отходит от мамы Аяны. Сотрудники зверинца уверяют - то, что детеныш краснокнижных носорогов родилось в неволе - настоящее чудо.
Чтобы выбрать имя новорожденной девочке, устроили конкурс. Главное условие - оно должно быть африканским. Победителю конкурса обещают вознаграждение в 50 долларов.
В американском зверинце в семье редких африканских носорогов родилась девочка
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