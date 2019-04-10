В США родился детеныш редких носорогов (видео)

Малыш уже весит 50 килограммов и с каждым днем все больше набирает вес.

В зоопарке американского штата Айова в семье редких африканских носорогов родилась девочка.

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Малышка уже весит 50 килограммов и с каждым днем все больше набирает вес, говорится в сюжете ТСН.

Пока что она не отходит от мамы Аяны. Сотрудники зверинца уверяют - то, что детеныш краснокнижных носорогов родилось в неволе - настоящее чудо.

Чтобы выбрать имя новорожденной девочке, устроили конкурс. Главное условие - оно должно быть африканским. Победителю конкурса обещают вознаграждение в 50 долларов.

Как сообщал, в марте в чешском зоопарке показали уникального детеныша-альбиноса кенгуру.