В чешском зоопарке показали уникального детеныша-альбиноса кенгуру (фоторепортаж)

Детеныша показали публике вместе с его мамой.

Новорожденного детеныша-альбиноса кенгуру валлаби и его матери показали публике в чешском зоопарке, что находится в Дечине.

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Он имеет крайне необычный вид: полностью белый окрас и красные глаза.

Маленький кенгуру пока прячется в сумке матери, как это и заведено у всех представителей вида.

По словам зоологов, вероятность появления на свет альбиносов в этой группе млекопитающих составляет один случай на 50-100 тысяч. В дикой природе они редко доживают до взрослого возраста, поскольку из-за белого меха не могут маскироваться от хищников.