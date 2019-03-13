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В чешском зоопарке показали уникального детеныша-альбиноса кенгуру (фоторепортаж)

17:33, 13 марта 2019
Спасение видов
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Новорожденного детеныша-альбиноса кенгуру валлаби и его матери показали публике в чешском зоопарке, что находится в Дечине.

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Он имеет крайне необычный вид: полностью белый окрас и красные глаза.

Маленький кенгуру пока прячется в сумке матери, как это и заведено у всех представителей вида.

По словам зоологов, вероятность появления на свет альбиносов в этой группе млекопитающих составляет один случай на 50-100 тысяч. В дикой природе они редко доживают до взрослого возраста, поскольку из-за белого меха не могут маскироваться от хищников.

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Теги: #зоопарк#Чехия#кенгуру