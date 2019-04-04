В немецком городке поселился одноногий аист (видео)

Птица нашла себе подружку, и теперь зоологи с нетерпением ждут их потомство.

В немецком городке Зилен поселилась аист без части нижней конечности.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Часть своей конечности Карл потерял в бою с соперником. Зоологи были уверены, что птица не выживет. Но, на их удивление, она прекрасно приспособилась к окружающей среде.

Читайте такжеНа Винничине селяне спасли маленьких аистов, которые в результате непогоды потеряли дом (видео)

Равновесие во время движения аист держит с помощью крыльев и опирается на ногу с утраченной голенью.

Отмечается, что Карл ловко свил себе гнездо, а когда его дом оккупировал гусь - перелетел на новое место и построил еще одно гнездо.

Кроме этого, Карл нашел себе подружку и продолжает отбиваться от соперников. Теперь зоологи с нетерпением ждут их потомство.

Как сообщал УНИАН, на Львовщине почти для сотни семей аистов обустроят новые гнезда.