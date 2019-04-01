В Латвии просят не ходить на пляжи: у тюленят стресс

Животные страдают от собак и чрезмерного внимания людей, так что лучше их не тревожить.

Агентство по охранe природы Латвии попросило не трогать детенышей тюленей, которые в последние недели массово выползают на морской берег, и подумать о времяпровождении вне пляжа.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице латвийского ведомства в Facebook, пишут Буквы.

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"Присутствие и внимание людей и собак очень нежелательно для тюленей... Может быть, стоит насладиться другим отдыхом на природе, а не на пляже?" - Отметили в Агентстве.

Там утверждают, что животные страдают от собак и чрезмерного внимания людей, так что лучше их не тревожить. По видимому, малыши вылазят на берег ради отдыха, и сами вернутся в воду, когда захотят, так что в ведомстве призывают не гнать тюленят к воде, не делать с ними селфи и не прикасаться к ним - это вызывает у животных стресс.

"Тюленята - не музейные экспонаты и не сезонная выставка", - подчеркнули в Агентстве.

Однако тюлени не только выползают на берег - они ползут дальше. Животных уже видели в лесу.

Как сообщается, в Рижский зоопарк доставили 15 раненых тюленей и пятеро из них в результате погибли. Предполагается, что животные могли пострадать от укусов собак.