Со скандального зоопарка в Донецкой области вывезли последних медведей (видео)

В целом из зверинца в Покровске изъяли 11 медведей и 5 львов, животные перевезены на места временного пребывания.

Государственные инспекторы по охране окружающей природной среды в сопровождении сотрудников полиции и зоозащитников забрали из скандально известного частного зверинца "Парк покровского периода" 5 последних медведей.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

"Ветеринарные врачи неоднократно осматривали животных и подтверждали, что их содержат в ненадлежащих условиях, которые несут угрозы для их жизни. Как известно, 1 февраля неизвестные лица не позволили зайти экологическим инспекторам территориального органа Государственной экологической инспекции Украины, ветеринарам и зоозащитникам на территорию зверинца для осуществления проверки", - говорится в сообщении.

Это стало основанием для обращения в Национальную полицию Украины, которая в рамках уголовного производства по факту жестокого обращения с животными в частном зоопарке обратилась в суд с ходатайством о наложении на них ареста.

Красноармейский районный суд в Донецкой области вчера поддержал ходатайство полиции и принял решение наложить арест и изъять медведей, которые остались в частном зоопарке.

Всего из зверинца в Покровске изъято 11 медведей и 5 львов, животные отправлены в места временного пребывания.

Животных содержали в тесных клетках, холоде и антисанитарных условиях.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля государственные инспекторы должны были проверить, как частный зоопарк в Покровске выполнил предписание об устранении нарушений требований природоохранного законодательства, выданное ФЛП Падалко И.М. по результатам проведенной ранее проверки ненадлежащего содержания медведей в частном зоопарке. К проведению проверки государственных инспекторов не допустили, вход в зоопарк был заблокирован грузовыми автомобилями.

Медведей планировалось перевезти в Национальный природный парк "Синевир", который находится в Межгорском районе Закарпатья, где действует единственный в Украине и крупнейший в Европе Центр реабилитации бурого медведя.