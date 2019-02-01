В Донецкой области активистам помешали вывезти медведей, содержащихся в плохих условиях

Госинспекторов и зоозащитников не пустили на территорию, заблокировав вход в печально известный зоопарк в Покровске грузовыми автомобилями.

Государственные инспекторы по охране окружающей природной среды Донецкой области и зоозащитники не смогли попасть в частный зоопарк, откуда должны были перевезти пятерых медведей, которых содержали в ненадлежащих условиях.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов со ссылкой на сообщение Госэкоинспекции.

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Как сообщили в ведомстве, сегодня государственные инспекторы должны были проверить, как частный зоопарк в Покровске выполнил предписание об устранении нарушений требований природоохранного законодательства, предоставленный ФЛП Падалка И.М. по результатам проведенной ранее проверки ненадлежащего содержания медведей в частном зоопарке.

«К проведению проверки государственных инспекторов не было допущено. Вход в зоопарк заблокирован грузовыми автомобилями», - говорится в сообщении.

С целью перевозки пятерых медведей, которых содержали в зоопарке в ненадлежащих условиях, на место происшествия также прибыли общественные активисты-зоозащитники.

«Медведей планировалось перевезти в Национальный природный парк "Синевир", который расположен в Межгорском районе Закарпатья, где действует единственный в Украине и крупнейший в Европе Центр реабилитации бурого медведя. На вызов инспекторов прибыли представители Национальной полиции. Правоохранители заявили, что решить ситуацию никак не могут, поскольку без решения суда проникновение на частную территорию считается незаконным», - говорится в сообщении.

По результатам недопуска составлен соответствующий акт и вынесено решение о наложении административного штрафа, а также направлено обращение в полицию.