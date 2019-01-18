В Харькове спасли собак, которых женщина годами не выпускала из квартиры (видео)

Женщина фекалиями заливала соседей, те жаловались в полицию.

В Харькове зоозащитники изъяли собак, которых хозяйка годами держала закрытыми в квартире.

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Попасть в квартиру удалось, лишь когда женщину госпитализировали в психиатрическую больницу, говорится в сюжете ТСН.

Животные оказались истощенными и больными на все возможные собачьи болезни. Теперь их ждет длительное и дорогостоящее лечение.

Как сообщал УНИАН, львовские зоозащитники ищут обидчиков бездомной собаки, которая жила в одном из местных гаражных кооперативов.