В Харькове спасли собак, которых женщина годами не выпускала из квартиры (видео)
11:01, 18 января 2019Спасение видов
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Женщина фекалиями заливала соседей, те жаловались в полицию.
В Харькове зоозащитники изъяли собак, которых хозяйка годами держала закрытыми в квартире.
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Попасть в квартиру удалось, лишь когда женщину госпитализировали в психиатрическую больницу, говорится в сюжете ТСН.
Животные оказались истощенными и больными на все возможные собачьи болезни. Теперь их ждет длительное и дорогостоящее лечение.
Как сообщал УНИАН, львовские зоозащитники ищут обидчиков бездомной собаки, которая жила в одном из местных гаражных кооперативов.
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