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В Харькове спасли собак, которых женщина годами не выпускала из квартиры (видео)

11:01, 18 января 2019
Спасение видов
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Попасть в квартиру удалось, лишь когда женщину госпитализировали в психиатрическую больницу, говорится в сюжете ТСН.

Животные оказались истощенными и больными на все возможные собачьи болезни. Теперь их ждет длительное и дорогостоящее лечение.

Как сообщал УНИАН, львовские зоозащитники ищут обидчиков бездомной собаки, которая жила в одном из местных гаражных кооперативов.

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Теги: #Харьков#собаки