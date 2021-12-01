Общий размер ущерба Украины и ее граждан инициаторы процесса оценили в 1 млрд грн.

Украинские адвокаты и экологические организации намерены привлечь к ответственности Россию и структуры, от ее имени владеющие Каспийским трубопроводным консорциумом, за ущерб, причиненный окружающей среде вследствие разлива нефти в Черном море 7 августа 2021 года. В частности, в рамках возбужденного уголовного производства они собираются инициировать арест активов КТК. Об этом они заявили на пресс-конференции в Киеве, сообщает "Обозреватель".

Общий размер ущерба Украины и ее граждан инициаторы процесса оценили в 1 млрд грн. Они также обратились к международному сообществу с требованием разобраться с последствиями экологической катастрофы, вызванной действиями КТК в регионе.

Напомним, инцидент с танкером Minerva Symphony, который под греческим флагом находился в Черном море вблизи Новороссийска, произошел 7 августа. Из терминала, принадлежащего КТК при загрузке танкера произошла утечка нефти. В КТК утверждали, что площадь разлива составила всего 200 кв. м, а объем вылитой нефти не превышает 12 куб. м – это около 10 тонн.

Акционерами КТК являются, среди прочих, Российская Федерация (в управлении "Транснефти" 24%, на балансе 7%), Казахстан (Казмунайгаз – 19%, Kazakhstan Pipeline Ventures LLC – 1,75%), а также Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited – 7,5%.

Впоследствии выяснилось, что пятно занимает не менее 80 кв. километров и вытянулась вглубь моря на 19 км. Расследования установили, что разница между вылившимся из терминала объемом нефти и попавшим в танкер объемом составила 384 т. Россия оценила убытки в 4,5 млрд рублей (около $60 млн), однако КТК не согласился с этой оценкой и отказался возмещать вред до решения суда.

Общественные организации получили ряд обращений от жителей Крыма, обеспокоенных ситуацией, и решили проводить самостоятельный мониторинг последствий экологической катастрофы. Активист ОО "Юристы за экологию" Дмитрий Зеленюк отметил, что организации обратились к президенту, премьер-министру, Минэкологии, а также в МИД с просьбой помочь в освещении ситуации на международном уровне. Также активисты решили обратиться к юристам и инициировать соответствующие расследование по России и КТК.

"Прокуратура АР Крым получила наше заявление о [преступлениях в соответствии с нормами Уголовного кодекса] нарушения правил экологической безопасности и загрязнения моря, а также о экоциде", – подчеркнул адвокат и управляющий партнер АО Barristers Алексей Шевчук. По его словам, возбужденное уголовное производство под процессуальным руководством прокуратуры АРК будет расследовать Национальная полиция.

Соответствующие статьи УКУ – ст. 236 (нарушение правил экологической безопасности), ч. 1 ст. 243 (загрязнение моря) и ст. 441 (экоцид) предусматривают сроки наказания от 3 до 15 лет.

"В рамках уголовного производства в Украине мы будем требовать провести экологический аудит КТК, будем проводить экспертизу по определению размера убытков и пытаться через международное сотрудничество истребовать у КТК документы и материалы по загрязнению. Мы будем говорить о возмещении ущерба и потенциальном аресте тех активов, которые нам удастся найти на территории Украины и за ее пределами, чтобы обеспечить возможную компенсацию в уголовном производстве потерпевшей стороне. Также будет инициирован гражданский иск о возмещении ущерба. Мы отдаем себе отчет, что потерпевшей стороной в данном случае будут граждане, представленные общественными организациями и государство Украина", – заявил Шевчук.

Стоит отметить, что "Роснефть", как и компания Лукойл, а также некоторые дочерние структуры Газпрома находятся под санкциями в Украине. Блокирование активов, ограничение торговых операций и предотвращение утечки капитала из Украины являются основными элементами этих санкций.

Партнер ЮК "еПраво" Владислав Власюк подчеркнул, что кроме экологического ущерба окружающей среде нанесен еще и ущерб законным правам жителей Крыма, в частности, речь идет о праве на безопасную природную среду. "В результате действий "Роснефти" и других речь идет о нарушении прав человека. Мы уже подготовили и подали юридическую претензию к компании КТК в интересах потерпевших граждан Украины, о возмещении ущерба на сумму 1 млрд грн. Если эта претензия не будет рассмотрена положительно, мы будем обращаться с гражданским иском о возмещении причиненного ущерба", – подчеркнул Власюк.

Автор: Григорий Бондарь