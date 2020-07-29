Пожары на Луганщине: в Гослесагентстве оценили убытки

За несколько дней лесного пожара выгорело почти 4% леса.

Ущерб от масштабного пожара на Луганщине, в ходе которого выгорело почти 8 тысяч гектаров леса, может составлять около 4-5 миллиардов гривень.

Об этом сообщил председатель Гослесагентства Василий Кузьович, сообщает hromadske.

«В Северодонецком выгорело около 1500 гектаров, и убытки составляют более 1 млрд грн. Если мы экстраполируем убытки на остальные сгоревшие площади, то убытки составят около 4-5 млрд грн», — сказал Кузьович.

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Начальник Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Павел Головченко уточнил, что окончательной цифры нет из-за того, что посчитаны только убытки по Северодонецкому лесхозу, убытки же по Новоайдарскоу лесхозу продолжают подсчитывать.

«Нужно примерно 5 лет на то, чтобы убрать горелый лес и засадить данный массив. Сколько на это нужно денег, мы еще не знаем, потому что лес не весь прогорел, остались участки зеленого, здорового леса. Но там, где у нас погорел молодняк, мы его уберем, и уже в этом году осенью посадим первые лесные культуры», — сказал Головченко.

Также он сообщил, что площадь лесов на подконтрольной территории Луганщины составляет 200 000 гектаров. Таким образом, за несколько дней лесного пожара выгорело почти 4% леса.

Как сообщал УНИАН, 6 июля возле с. Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств возник лесной пожар на площади около 50 га.

Из-за сильного порывистого ветра пожар распространился на территорию с. Смоляниново, а также на хвойные леса вблизи сел Капитаново и Вороново.

В Смоляниново огнем были уничтожены и повреждены десятки жилых домов, из села и дачного кооператива эвакуированы 30 человек и 30 человек отселены. Пять человек погибли, 34 человека были госпитализированы.

13 июля пожар был ликвидирован.

Полиция рассматривает три основные версии возникновения этого пожара: сложные погодные условия, неосторожное обращение с огнем и поджог.

По словам президента Владимира Зеленского, государство выделит пострадавшим в результате пожара 50 млн грн.

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