Масштабный пожар на Николаевщине: горит свалка (фото)

По информации спасателей, пожары на данном объекте носят систематический характер.

В Витовском районе Николаевской области пожарные ликвидируют произошедший накануне пожар на свалке площадью 1000 кв. м.

Как сообщает ГУ ГСЧС в Николаевской области, информация о возгорании мусора на полигоне твердых бытовых отходов ООО «Мильча» на ул. Набережная, 2, в с. Мешково-Погорелово поступила на линию «101» 1 июля в 16:59.

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По данным ГСЧС, в 19:00 спасателям удалось локализовать пожар на площади 1000 кв. м.

«Ликвидация пока продолжается, ведь почти по всему периметру есть тлеющие очаги, иногда фиксируется открытое горение. Жители ближайшего населенного пункта жалуются на удушающий едкий дым», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что пожары на данном объекте носят систематический характер, предприятие самоустранилось от выполнения прямых обязанностей по обеспечению противопожарной безопасности на объекте.

«Говоря об обеспечении противопожарной безопасности на данном объекте, имеем ряд нарушений, среди которых: нарушение технологического регламента захоронения твердых бытовых отходов, отсутствие водоисточников, пересыпки слоев мусора землей, недостаточное количество спецтехники и не перекрыт доступ посторонних лиц на территорию объекта», - добавили в ГСЧС.

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